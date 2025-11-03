Sono stati anni intensi per Giorgia, specie dopo il Covid, fatti di ricostruzione, ricerca, fiducia e affidamento. Il risultato? Viene racchiuso nell’ultimo album “G”, il migliore della sua carriera, che restituisce una artista in stato di grazia, perfettamente in grado di calarsi nel presente senza snaturarsi, raccontando il sentimento con taglio contemporaneo. Tanti gli autori che sono stati intercettati per costruire attorno all’artista abiti su misura, che potessero esaltarla e renderla al meglio. E Giorgia si è prestata donando tutta se stessa. Tra le chicche del disco la chiusura con l’autore del brano “La cura per me”, Blanco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho ritrovato forza e luce tra Sanremo e X Factor. Gli insulti delle femministe? Viviamo un tempo violento, addirittura c'è chi augura la morte": il ritorno di Giorgia