Nella puntata di ieri 2 novembre, in prima serata su Italia 1 a “ Le Iene presentano: Inside ”, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti, si è parlato di interventi chirurgici. Nella puntata intitolata “Chirurgia estetica: bellezze da rifare”, Alice Martinelli ha dedicato il suo servizio a chi va alla ricerca costante della bellezza. Un viaggio nel mondo della chirurgia estetica più estrema, tra chi sogna di somigliare alla versione ideale di sé stesso e chi, invece, si ritrova con risultati ben lontani dalle aspettative. Tra i protagonisti dello speciale Rita De Crescenzo, Lucky John, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Federico Fashion Style e soprattutto Elenoire Ferruzzi, star del Web ed ex concorrente al “Grande Fratello Vip” nel 2022, eliminata al televoto flash con il 90% dei voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho la vagina enorme, è un bel pataccone. Soffro di dismorfofobia, vorrei che tutto fosse più grande per questa patologia": lo rivela Elenoire Ferruzzi