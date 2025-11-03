Ho conservato i test Covid positivi – Claudio Amendola svela come li utilizza per le sue bugie bianche

Claudio Amendola, ospite di Verissimo, ha rivelato a Silvia Toffanin di essere stato un bugiardo in passato, ma ancora oggi fa ricorso a quelle che lui definisce “bugie bianche”. In particolar modo ha ammesso di aver conservato diversi Covid test positivi che utilizza come pretesto per non dover presenziare a matrimoni o altri eventi per i quali ha ricevuto un invito. L’attore – che si prepara a tornare sugli schermi con I Cesaroni 7 – ha detto a Toffanin: “Sono un difensore delle bugie bianche. Credo che le bugie abbiano un valore cromatico, ci sono bugie utili che evitano dispiaceri, dissapori” “Mi sono conservato i test del Covid positivi, e molto spesso li ho riciclati per dire “Purtroppo ho il Covid non posso venire al tuo matrimonio” L’attore 62enne ha aggiunto di essere stato bugiardo da giovane: “Ero bugiardo da ragazzino, ci sono alcune bugie che ho detto da giovane che ancora reggono e che non svelerò mai”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

