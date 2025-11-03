Hideo Kojima cancella le foto con Zerocalcare dopo le proteste dei fan turchi
Gli scatti con il fumettista italiano scattati al Lucca Comics & Games 2025 sono scomparsi dal profilo del creatore di Death Stranding in seguito alle critiche ricevute. Hideo Kojima ha cancellato una foto scattata a Lucca Comics & Games 2025 insieme a Zerocalcare dopo le tante proteste da parte della Turchia. Numerosi fan hanno infatti espresso la propria indignazione nei confronti di Michele Rech a causa della solidarietà del fumettista nei confronti della causa curda. Le accuse a Kojima A scatenare le polemiche, infatti, ci sarebbe una presunta incoerenza dimostrata da Hideo Kojima, che ha più volte criticato in modo chiaro e deciso l'utilizzo dei bambini in ambito militare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
