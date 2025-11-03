Hidden Hell al Bolgia | Poltergst infiamma Bergamo fino all’alba
Sabato 8 novembre 2025 il Bolgia di Bergamo accende la notte con Poltergst, protagonista della Main Room per il format Hidden Hell. In consolle anche Akoriz; nella Lab Room approda Amarcord. Dalle 23.30 alle 6, una maratona elettronica ad alto voltaggio che promette impatto, ritmo e atmosfera internazionale. Una notte che mette il turbo alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
