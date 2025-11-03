Hernanes ammaliato dall’assist di Calhanoglu per il gol di Zielinski | Al posto del piede ha un’affettatrice! – VIDEO

di Giuseppe Colicchia Hernanes ammaliato dall’assist di Calhanoglu per il gol di Zielinski: «Al posto del piede ha un’affettatrice!». La reazione dell’ex centrocampista. Una reazione spontanea e divertita dal divano di casa. L’ex centrocampista dell’Inter, Anderson “Il Profeta” Hernanes, ha commentato con stupore la bellezza del gol che ha sbloccato Hellas Verona-Inter. Il brasiliano ha pubblicato un video su Instagram mentre assisteva allo schema da calcio d’angolo che ha portato alla rete al volo del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Hernanes è rimasto letteralmente estasiato dalla perfezione del calcio del regista turco, Hakan Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Internews24.com

