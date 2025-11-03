Henry Cavill torna nei panni di Superman ma solo nello scatto inedito di Zack Snyder

Movieplayer.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver condiviso varie foto inedite del Batman di Ben Affleck, stavolta Snyder accontenta i fan di Cavill offrendo uno sguardo alternativo a Superman. Dopo aver ampiamente accontentato i fan di Ben Affleck diffondendo varie immagini inedite del suo Batman, è la volta di Henry Cavill. Il regista Zack Snyder ha condiviso uno scatto dell'attore nei panni di Superman scattato durante le riprese di Batman V Superman: Dawn of Justice accompagnandolo con la didascalia "Harry nel suo ambiente naturale". La foto in questione ritrae una pellicola contenente inquadrature di Cavill nei panni di Superman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Henry Cavill torna nei panni di Superman... ma solo nello scatto inedito di Zack Snyder

