Henry Cavill torna nei panni di Superman ma solo nello scatto inedito di Zack Snyder

Dopo aver condiviso varie foto inedite del Batman di Ben Affleck, stavolta Snyder accontenta i fan di Cavill offrendo uno sguardo alternativo a Superman. Dopo aver ampiamente accontentato i fan di Ben Affleck diffondendo varie immagini inedite del suo Batman, è la volta di Henry Cavill. Il regista Zack Snyder ha condiviso uno scatto dell'attore nei panni di Superman scattato durante le riprese di Batman V Superman: Dawn of Justice accompagnandolo con la didascalia "Harry nel suo ambiente naturale". La foto in questione ritrae una pellicola contenente inquadrature di Cavill nei panni di Superman.

