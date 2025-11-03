Hellaverse sul palco di Lucca Comics & Games 2025 Tutto esaurito al Teatro del Giglio per il panel di Prime Video dedicato all’Hellaverse, l’universo animato creato da Vivienne “VivziePop” Medrano. Il pubblico di Lucca Comics & Games 2025 è stato trascinato all’inferno – tra anteprime e sorprese – durante un incontro incentrato sulla seconda, esplosiva stagione della dark comedy di culto Hazbin Hotel, approdata su Prime Video il 29 ottobre, e sulla serie spinoff Helluva Boss, già disponibile sulla piattaforma con due stagioni e un episodio speciale. Rossa Caputo (che presta la voce a Charlie Stella del Mattino), Riccardo Suarez (voce di Angel Dust), Oreste Baldini (Vox nella serie e direttore del doppiaggio di entrambe le serie), Giulia Franceschetti (Vaggie in Hazbin Hotel ) e Daniele Giuliani (voce di Blitzo in Helluva Boss ), accompagnati sul palco da un coro di angeli indisciplinati, sono stati i protagonisti di uno speciale incontro dedicato alle due serie e hanno infiammato la platea con un medley delle canzoni più famose di Hazbin Hotel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it