Hellas-Inter promosso Doveri | Giusto solo giallo a Bisseck
Il giudizio sull’arbitraggio di Daniele Doveri in Hellas Verona-Inter divide la stampa. Se il Corriere dello Sport . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Vittoria pesante a Verona! L'inter batte l'Hellas nel finale... Match complicato.. Importante portare a casa i 3 punti! - facebook.com Vai su Facebook
Un autogol allo scadere beffa l'Hellas Verona e regala i tre punti ad un'Inter in piena versione "Giorno dei Morti" ?Giacomo Visconti & Giuseppe Allegrini #VeronaInter #SerieA - X Vai su X
Gazzetta promuove Doveri: "Giusto non espellere Bisseck, giallo appropriato" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport promuove l'arbitraggio di Daniele Doveri in Hellas- Da tuttonapoli.net
Marelli plaude a Doveri: "Bravo in Verona-Inter, non c'era rosso per Bisseck: vi spiego la regola" - Il commentatore di DAZN Luca Marelli promuove appieno l'arbitro di Hellas Verona- msn.com scrive
Moviola GdS - Bisseck non da rosso: bravo Doveri. Non è rigore su Esposito - La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di Doveri, ben assecondato da Aureliano al VAR in particolare sull'azione tanto contestata dal Verona che porta al giallo per ... Si legge su msn.com