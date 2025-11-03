HANNAH E LE SUE SORELLE Rai5 ore 23 Con Mia Farrow, Barbara Hershey e Michael Caine. Regia di Woody Allen. Produzione USA 1986. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Tre sorelle a New York. Le loro vite s'incrociano, spesso condizionate da mariti e compagni nevrotici e inaffidabili. Ma tutta la famiglia si radunerà mettendo da parte ogni problema il Giorno del Ringraziamento. PERCHE' VEDERLO Perché è tra i migliori Woody Allen degli anni 80.L'ispirazione l'ha presa lontanamente da Chekov. Ma scrittura e interpretazione sono splendide. Tre Oscar e tutti meritatissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hannah e le sue sorelle, tra i migliori Allen di sempre