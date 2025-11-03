Hannah e le sue sorelle tra i migliori Allen di sempre

Liberoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HANNAH  E  LE SUE  SORELLE Rai5  ore 23 Con  Mia Farrow, Barbara Hershey  e Michael  Caine. Regia di  Woody  Allen. Produzione USA 1986. Durata: 1 ora e  43 minuti LA TRAMA  Tre  sorelle  a  New York. Le  loro  vite  s'incrociano, spesso  condizionate   da  mariti e   compagni nevrotici e inaffidabili. Ma  tutta  la famiglia  si radunerà  mettendo  da  parte ogni  problema il Giorno  del  Ringraziamento. PERCHE' VEDERLO   Perché  è  tra  i migliori  Woody Allen   degli anni 80.L'ispirazione  l'ha  presa  lontanamente  da Chekov. Ma  scrittura  e interpretazione   sono splendide. Tre Oscar e tutti meritatissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

hannah e le sue sorelle tra i migliori allen di sempre

© Liberoquotidiano.it - Hannah e le sue sorelle, tra i migliori Allen di sempre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Hannah Sue Sorelle Migliori