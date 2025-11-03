Hamas e la gestione della Striscia di Gaza

3 nov 2025

Secondo la Turchia, Hamas sarebbe pronta a cedere il potere a un comitato di palestinesi per la gestione della Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

