Hamas e la gestione della Striscia di Gaza

Secondo la Turchia, Hamas sarebbe pronta a cedere il potere a un comitato di palestinesi per la gestione della Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hamas e la gestione della Striscia di Gaza

Argomenti simili trattati di recente

' -? Emanuele Valenti Quello che sappiamo al momento sul contenuto dell'accordo arriva da fonti americane e di Hamas che hanno parlato con diversi media internazionali e regionali. Non abbiamo ancora dic - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele conferma identità salme ostaggi consegnate da Hamas. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele: “Stiamo lavorando all'identificazione corpi ostaggi restituiti”. Da tg24.sky.it

La nuova Gaza partirà da Rafah. Hamas si ritira e consegna altri tre ostaggi - Gli Stati Uniti vogliono costruire una "nuova Gaza" su metà della Striscia sotto il controllo dell’esercito israeliano, ma si ... Lo riporta iltempo.it

La Striscia di Gaza divisa in due: retroscena e strategie del piano di Usa e Israele - La nuova proposta americana per la Striscia di Gaza: divisione del territorio tra Israele e Hamas tra sicurezza e ricostruzione. Scrive notizie.it