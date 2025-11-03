Halloween festeggiato con magliette delle Brigate Rosse | le studentesse non sono dell’Università di Bolzano

In relazione all’articolo “ Ragazzine festeggiano Halloween con le magliette delle Brigate Rosse e le foto del sequestro Moro” ci scrive Arturo Zilli, Responsabile Ufficio Staff stampa e organizzazione eventi della Libera Università di Bolzano,per segnalarci che le studentesse oggetto dell’articolo non sono loro iscritte anche perché l’Università non ha una Facoltà di Scienze Politiche. “Facendo una rapida ricerca su analoghi articoli di altre testate (es. Il Tempo https:www.iltempo.itattualita20251031videohalloween-choc-a-roma-studentesse-vestite-da-brigate-rosse-oltraggio-aldo-moro-sapienza-44806922) risulta che le persone in questione sono iscritte alla Sapienza di Roma”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

