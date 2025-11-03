Halloween 2025 è stato il peggiore al box office americano in 31 anni

Incassi cinematografici in calo nel weekend più povero di Halloween da molti anni che vede un testa a testa tra il nuovo adattamento da Colleen Hoover e Black Phone 2. Nonostante il testa a testa tra il romance dramma Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, tratto dall'autrice di It Ends with Us Colleen Hoover e l'horror Black Phone 2, quello che si è appena concluso è stato il peggior weekend di Halloween in 31 anni in termini di incassi al botteghino USA. Secondo Box Office Mojo a spunntarla è stato Regretting You, che si è piazzato al primo posto con 8,1 milioni di dollari incassati in 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

