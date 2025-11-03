Halloween 2025 a Tarquinia oltre 5mila persone in festa

Tarquinia, 3 novembre 2025 – Oltre 5mila persone hanno preso parte alle iniziative organizzate nel centro storico di Tarquinia in occasione di Halloween 2025, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto animato da maschere, luci e scenografie suggestive. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il crescente interesse del pubblico per le proposte che ogni anno caratterizzano il 31 ottobre. Grande successo e apprezzamento hanno riscosso il corteo “Facciamo Baccano”, dedicato ai bambini, e il percorso tematico “ Le vie dell’horror ”, che ha offerto un’esperienza immersiva tra vicoli e palazzi storici, arricchita da effetti scenici e interpretazioni dal vivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it