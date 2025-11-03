Halloween 2025 a Tarquinia oltre 5mila persone in festa
Tarquinia, 3 novembre 2025 – Oltre 5mila persone hanno preso parte alle iniziative organizzate nel centro storico di Tarquinia in occasione di Halloween 2025, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto animato da maschere, luci e scenografie suggestive. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il crescente interesse del pubblico per le proposte che ogni anno caratterizzano il 31 ottobre. Grande successo e apprezzamento hanno riscosso il corteo “Facciamo Baccano”, dedicato ai bambini, e il percorso tematico “ Le vie dell’horror ”, che ha offerto un’esperienza immersiva tra vicoli e palazzi storici, arricchita da effetti scenici e interpretazioni dal vivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
Halloween 2025, folla e divertimento a Tarquinia: le immagini della festa nel centro storico - facebook.com Vai su Facebook
Halloween a Tarquinia, la “Caccia all’antidoto” novità dell’edizione 2025 - Con il mercatino, l’iniziativa arricchirà il programma del 31 ottobre, insieme alle “Vie dell’Horror” e “Facciamo Baccano! Scrive civonline.it
Halloween a Tarquinia, la “Caccia all’Antidoto” novità dell’edizione 2025 Con il mercatino, l’iniziativa arricchirà il programma del 31 ottobre, insieme a “Le Vie ... - La Caccia all'Antidoto sarà la novità del prossimo Halloween a Tarquinia, oltre al mercatino ci sarà il grande classico "Le vie dell'Horror" ... Segnala lagone.it
Tarquinia si trasforma per Halloween, ultimi preparativi per ‘Le vie dell’horror’ - NewTuscia – TARQUINIA – Ultimi preparativi per la festa di Halloween a Tarquinia, che il 31 ottobre 2025 animerà il centro storico con un programma ricco di eventi. Da newtuscia.it