Hakimi | Al PSG sono maturato rivincere la Champions è una grande sfida
Inter News 24 Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG ed ex Inter, sul difendere la Champions League da campioni in carica. I dettagli. Achraf Hakimi ha parlato in conferenza stampa in vista di PSG Bayern Monaco di Champions League. RIVINCERE LA CHAMPIONS – Non direi che sia facile o difficile. È più una responsabilità, e sapere di essere campioni ci dà la forza di difendere il titolo. È anche una sfida dimostrare sempre il nostro valore, e poche squadre hanno vinto la Champions League due volte di fila. Quindi è una sfida per noi, ci motiva e dovrebbe darci forza, soprattutto ricordando la stagione dello scorso anno, che non è stata facile. 🔗 Leggi su Internews24.com
