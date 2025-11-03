Hakimi | Al PSG sono maturato rivincere la Champions è una grande sfida

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG ed ex Inter, sul difendere la Champions League da campioni in carica. I dettagli. Achraf Hakimi ha parlato in conferenza stampa in vista di PSG Bayern Monaco di Champions League. RIVINCERE LA CHAMPIONS – Non direi che sia facile o difficile. È più una responsabilità, e sapere di essere campioni ci dà la forza di difendere il titolo. È anche una sfida dimostrare sempre il nostro valore, e poche squadre hanno vinto la Champions League due volte di fila. Quindi è una sfida per noi, ci motiva e dovrebbe darci forza, soprattutto ricordando la stagione dello scorso anno, che non è stata facile. 🔗 Leggi su Internews24.com

hakimi al psg sono maturato rivincere la champions 232 una grande sfida

© Internews24.com - Hakimi: «Al PSG sono maturato, rivincere la Champions è una grande sfida»

Leggi anche questi approfondimenti

Hakimi: "Negli ultimi anni al PSG sono maturato. Rivincere la Champions una grande sfida per noi" - Alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco, Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint- Si legge su msn.com

PSG, Hakimi: “Inter? Sono tranquillo. Non ho ancora sentito i miei ex compagni” - Assoluto protagonista dello Scudetto vinto dall’Inter di Antonio Conte del 2021, il grande ex si prepara all’appuntamento più importante dell’annata. Lo riporta gianlucadimarzio.com

PSG, Hakimi: "Non ho sentito nessuno dell'Inter. Finale Champions? Sono tranquillo. A Dumfries invidio una cosa" - L'ex terzino dell'Inter e oggi protagonista con il Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato della finale di Champions League che lo metterà di fronte ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Hakimi Psg Sono Maturato