Haaland continua a scrivere la storia del Manchester City: i numeri spalacano le porte del centravanti sotto questo punto di vista Erling Haaland continua a scrivere la sua storia con il Manchester City, e questo fine settimana è stato ancora una volta protagonista nella vittoria per 3-1 contro il Bournemouth. Il norvegese ha firmato una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Haaland continua a scrivere la storia! Raggiunto quel record con la maglia del Manchester City

Haaland continua a segnare e la squadra cresce: è il Manchester City la prima rivale dell’Arsenal per la #PremierLeague? Su @Gazzetta_it - X Vai su X

Højlund come Haaland: 6 gol da ottobre, nessuno ha fatto meglio in Europa Il momento d’oro di Rasmus Højlund continua a sorprendere. Secondo i dati pubblicati da Opta, dall’inizio di ottobre 2025 nessun giocatore nei principali cinque campionati euro - facebook.com Vai su Facebook

I record di Haaland, la favola Mjallby, Retegui, Kogasso, Il Tre... Tutto su Sportweek - Poi due classifiche (Top 10 numeri 9 e gli 11 di sempre per l'ex Bari Sansone), storie di pugilato ed e ... Come scrive msn.com

Guardiola non pone limiti a Haaland: "Vicino al livello di Ronaldo e Messi, per gol può superarli" - 0 del Manchester City contro il Napoli, l’attaccante norvegese ha segnato il suo 50° gol nella massima ... Segnala tuttomercatoweb.com

"Haaland può diventare il migliore della storia in Champions": Guardiola senza limiti. E su Conte... - Guardiola: "Haaland come Lewa e CR7" "Sono molto contento per questa gara contro un avversario che è sempre complicato affrontare, restare lucidi era determinante - Segnala tuttosport.com