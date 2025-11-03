Ha sentito i rumori e si è messo sotto un arco | il racconto della moglie dell’operaio ferito nel crollo della Torre dei Conti
«Si è accorto che qualcosa stava iniziando a cadere, ha sentito dei rumori e si è messo sotto a un arco». A dirlo è Lina, la moglie dell’operaio rimasto ferito nel crollo della Torre dei Conti, a Roma. La donna si trova nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni dove è stato portato suo marito questa mattina. «Quando ho sentito la sua voce mi sono tranquillizzata.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
"Ci sono state anche delle segnalazioni da parte dei vicini dei rumori un pochino troppo forti durante gli orari post pranzo i nostri collaboratori si sono abbastanza spaventati, anche io sentendo il secondo perché non ho mai sentito una cosa del genere" - facebook.com Vai su Facebook