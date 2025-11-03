Guttuso De Pisis Fontana L’Espressionismo italiano in mostra a Vercelli

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Guttuso a Fontana, passando per De Pisis e Vedova, allo Spazio Arca di Vercelli un’inedita mostra (sino all’11 gennaio 2026) racconta l’Espressionismo italiano attraverso un nucleo significativo di opere realizzate tra il 1920 e il 1945 e appartenenti alla sezione storica della collezione Giuseppe Iannaccone. Tra capolavori noti e lavori mai esposti prima, in mostra anche una giovane voce dell'arte contemporanea: Norberto Spina. 🔗 Leggi su Laverita.info

