Guerra Ucraina Zelensky | Arrivati missili Patriot da Germania per rafforzare difesa Grazie Merz – Il video

Open.online | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kiev, 03 novembre 2025 "La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.348. Abbiamo rafforzato la componente di Patriot della nostra difesa aerea ucraina. Ringrazio la Germania e personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per questo passo comune per proteggere la vita umana dal terrore russo". Lo dice il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

