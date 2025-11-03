Guerra in Sudan all’origine del conflitto | schieramenti appoggi internazionali e le miniere d’oro che fanno gola | lo scenario

Una donna che abbraccia i suoi tre figli è inginocchiata a terra. Davanti a lei un miliziano delle RSF che la filma mentre le tira dei calci. Poi, come se nulla fosse, esplode dei colpi di mitraglia e mette fine alla vita dei bambini e della madre. È tutto registrato. A El Fashir, capitale del Darfour settentrionale, rimasta sotto assedio da 18 mesi da parte delle Forze di Supporto Rapido (RSF), ostili al governo, le atrocità sono state documentate e caricate sul web dagli stessi miliziani che le hanno compiute. Mentre dallo spazio, foto satellitari rilevano chiaramente enormi pozze di sangue sparse per la città finita nelle mani di questi ribelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

