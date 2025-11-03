Inter News 24 Guehi Inter, il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assalto a gennaio! La strategia per superare la concorrenza. La dirigenza dell’Inter continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei difensori per il futuro, e il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Marc Guehi. Il capitano e pilastro difensivo del Crystal Palace, classe 2000, è uno dei profili più ambiti in Europa. Il club nerazzurro non ha mollato la presa, nonostante le evidenti difficoltà dell’operazione, legate a una concorrenza internazionale di altissimo livello. La Beneamata attende novità, consapevole che la situazione contrattuale del giocatore (in scadenza nel giugno 2026) impone una mossa a breve termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guehi Inter, il colpo di scena che fa sognare i tifosi: il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assalto a gennaio! Il piano per superare la concorrenza