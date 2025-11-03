Guehi Inter il colpo di scena che fa sognare i tifosi | il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assalto a gennaio! Il piano per superare la concorrenza

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Guehi Inter, il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assalto a gennaio! La strategia per superare la concorrenza. La dirigenza dell’Inter continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei difensori per il futuro, e il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Marc Guehi. Il capitano e pilastro difensivo del Crystal Palace, classe 2000, è uno dei profili più ambiti in Europa. Il club nerazzurro non ha mollato la presa, nonostante le evidenti difficoltà dell’operazione, legate a una concorrenza internazionale di altissimo livello. La Beneamata attende novità, consapevole che la situazione contrattuale del giocatore (in scadenza nel giugno 2026) impone una mossa a breve termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

guehi inter il colpo di scena che fa sognare i tifosi il liverpool non 232 pi249 in pole e i nerazzurri studiano l8217assalto a gennaio il piano per superare la concorrenza

© Internews24.com - Guehi Inter, il colpo di scena che fa sognare i tifosi: il Liverpool non è più in pole e i nerazzurri studiano l’assalto a gennaio! Il piano per superare la concorrenza

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Inter, il grande colpo dei nerazzurri è possibile: spunta l’ipotesi dello scambio a gennaio! Le ultimissime - Le ultime novità L’Inter si prepara al mercato di gennaio con un obiettivo preciso: rafforzare la rosa ... Si legge su calcionews24.com

Dalla Juve all’Inter: scambio monumentale a gennaio - Anche l'Inter entra nella corsa per un difensore: spunta l'idea di scambio ... diregiovani.it scrive

guehi inter colpo scenaL'Inter pensa al colpo in difesa per giugno: Marotta punta Marc Guehi, concorrenza del Liverpool - L'Inter ha messo nel mirino il difensore centrale Marc Guehi del Crystal Palace. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Guehi Inter Colpo Scena