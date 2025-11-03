Gubbio denunciato gestore di un impianto di raccolta rifiuti
“Numerose violazioni di natura penale”. I carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico, hanno denunciato il gestore di un impianto di raccolta rifiuti di Gubbio. Il 58enne gestisce “un centro di raccolta, con la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso nonché il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
