Guasto fra le stazioni di Colico e Tirano | treni sostituiti da bus navetta pendolari appiedati

Lecco, 3 novembre 2025 – Pendolari appiedati e automobilisti bloccati. Un lunedì nero quello di oggi per i pendolari lecchesi e della Valsassina e per gli automobilisti della Statale 36. A causa di un guasto agli impianti tra le stazioni di Colico e di Tirano, la circolazione ferroviaria lungo l'intera direttrice da questa mattina è completamente sospesa. I disagi. I treni sono stati sostituiti da bus navetta che stanno effettuando la spola tra Tirano e Colico avanti e indietro. Molto studenti non sono riusciti ad andare a scuola o all'università e tanti lavoratori a raggiungere il posto di impiego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guasto fra le stazioni di Colico e Tirano: treni sostituiti da bus navetta, pendolari appiedati

