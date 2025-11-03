Il calcio cambia a una velocità sorprendente, e chi ha scritto la storia del gioco deve adattarsi. Pep Guardiola, pioniere del gioco di posizione, si trova oggi a confrontarsi con un mondo sempre più fisico e veloce. La Premier League premia muscoli e azioni da fermo, mettendo alla prova i principi tecnici del Manchester City. Eppure, Guardiola non rinuncia del tutto alla sua visione, trovando nuovi modi per far convivere estetica e efficacia. Il recente successo contro il Bournemouth ne è la dimostrazione. Il Guardian analizza il cambiamento di gioco di Guardiola Il panorama tattico creato da Guardiola s ta subendo un’evoluzione radicale e, man mano che cambia, sembra che anche lui debba cambiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola ha cambiato il modo di giocare, ma non è contagiato dalle palle inattive (Guardian)