Guardiagrele cerca l’albero per il Natale in piazza | il Comune invita a donarlo
Anche quest'anno il Comune si prepara ad accogliere le festività con il tradizionale albero di Natale in piazza. Il sindaco Donatello Di Prinzio ha rivolto un appello pubblico a chiunque volesse donare un abete che possa essere utilizzato per l’allestimento.Le segnalazioni di disponibilità devono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
