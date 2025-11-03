Guardiagrele cerca l’albero per il Natale in piazza | il Comune invita a donarlo

Chietitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno il Comune si prepara ad accogliere le festività con il tradizionale albero di Natale in piazza. Il sindaco Donatello Di Prinzio ha rivolto un appello pubblico a chiunque volesse donare un abete che possa essere utilizzato per l’allestimento.Le segnalazioni di disponibilità devono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

