Guardia giurata minaccia la moglie e viene arrestato I carabinieri trovano un arsenale

Casertanews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura e tensione si sono vissuti nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre 2025 alla periferia di Caserta, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco.Tutto è iniziato intorno alle 13.50. 🔗 Leggi su Casertanews.it

