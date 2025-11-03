Guardia giurata minaccia la moglie e viene arrestato I carabinieri trovano un arsenale
Attimi di paura e tensione si sono vissuti nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre 2025 alla periferia di Caserta, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco.Tutto è iniziato intorno alle 13.50. 🔗 Leggi su Casertanews.it
