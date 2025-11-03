Guardaroba nuovo senza spendere alcun euro | un arresto

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colpo era ambizioso, ma alla fine è fallito miseramente. I carabinieri della stazione di Noventa Padovana guidati dal luogotenente Enzo Callegaro hanno arrestato per tentato furto aggravato, un 34enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

