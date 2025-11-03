Guardalà | Juve contro lo Sporting mi aspetto questa formazione Sul futuro di Spalletti voglio dire che…

Guardalà: «Juve, contro lo Sporting mi aspetto questa formazione. Sul futuro di Spalletti voglio dire che.». Le parole del giornalista di Sky. Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, fa così il punto in casa Juventus alla vigilia del match contro lo Sporting. I bianconeri hanno bisogno di fare punti in Champions. SPORTING – « Sicuramente c’è attesa, anche per la prima in Champions di Spalletti. I tifosi hanno ritrovato entusiasmo dopo l’arrivo del nuovo allenatore e le ultime due vittorie. Questa è una partita fondamentale, serve la vittoria. Lo Sporting è una grande squadra, dopo la sconfitta di Napoli è imbattuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guardalà: «Juve, contro lo Sporting mi aspetto questa formazione. Sul futuro di Spalletti voglio dire che…»

