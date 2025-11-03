Guai seri per Mara Venier Domenica In rischia grosso | la figlia di Sgarbi è furiosa è guerra

Non accenna a placarsi la tempesta che coinvolge Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. Quella che era nata come una disputa familiare si è ormai trasformata in una battaglia giudiziaria e mediatica, con risvolti sempre più accesi. La giovane, infatti, ha chiesto al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che il critico d’arte non sarebbe più lucido e che alcune persone del suo entourage lo starebbero condizionando. Ma nelle ultime ore il conflitto ha travolto anche la Rai e il programma Domenica In, condotto da Mara Venier. Durante la puntata del 2 novembre, infatti, il talk domenicale ha dedicato ampio spazio alla vicenda Sgarbi, scatenando la dura reazione di Evelina e del suo legale, che parlano di « linciaggio mediatico » e chiedono l’intervento della Commissione di Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Guai seri per Mara Venier, Domenica In rischia grosso: la figlia di Sgarbi è furiosa, è guerra

Approfondisci con queste news

Stefano Folli. Che buffo: dove le carriere sono separate, i potenti passano guai seri - X Vai su X

Telesveva. . SERIE D | Agnelli presenta Fasano-Francavilla in Sinni: "Il ritorno alla settimana-tipo di lavoro ci ha fatto bene. L'avversario? Guai a sottovalutarlo" #fasano #agnelli #sport - facebook.com Vai su Facebook

Mara Venier, predominio della 'zia' nella nuova edizione di Domenica In. Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno restano sullo sfondo - », urla il pubblico in studio, mentre una voce fuori campo annuncia: «In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, intrattenimento day time presenta Domenica In e conduce Mara ... Lo riporta ilgazzettino.it

Mara Venier, la dedica del marito Nicola Carraro: «Senza di lei e senza la sua energia sarei una candela spenta» - Il marito Nicola Carraro le ha dedicato un dolce post per celebrare una ricorrenza speciale: il suo 75esimo compleanno. Come scrive corriereadriatico.it

Mara Venier compie 75 anni, ieri e oggi: come è cambiata negli anni - Un traguardo importante per una donna che ha attraversato la tv italiana come pochi altri: dai primi passi a Mestre ai pomeriggi in diretta su Rai 1, ha vissuto una vita ... dilei.it scrive