GTA 6 su Switch 2 | nel 2026 potrebbe arrivare l’annuncio a sorpresa che nessuno si aspetta

Grand Theft Auto 6 si preannuncia come uno dei lanci più monumentali nella storia dei videogiochi. Un evento che trascende il medium, destinato a dominare le conversazioni per mesi, forse anni, considerando che ogni dettaglio dai trailer ai layout del sito vengono analizzati dai fan e il mondo si scuote quando l’azienda rischia cause legali. Eppure, mentre la data del 26 maggio 2026 si avvicina, c’è un silenzio assordante sul possibile arrivo su Nintendo Switch 2. Rockstar Games ha confermato ufficialmente solo Xbox Series X e PlayStation 5, lasciando nel limbo sia i possessori della nuova console ibrida giapponese che gli utenti PC. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - GTA 6 su Switch 2: nel 2026 potrebbe arrivare l’annuncio a sorpresa che nessuno si aspetta

