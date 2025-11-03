Gruppo FS prepara l’ingresso nel mercato tedesco dell’alta velocità con 50 Frecciarossa primo vero concorrente di Deutsche Bahn
Donnarumma (gruppo FS): “Valutiamo l’espansione nel mercato tedesco per cogliere nuove opportunità nel settore più redditizio del trasporto ferroviario europeo” Il gruppo Ferrovie dello Stato sta valutando l’ingresso nel mercato ferroviario tedesco a lunga percorrenza con una flotta di 50 tre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
