Grottaminarda rifinanzia la sterilizzazione gratuita dei cani padronali
Si informa la cittadinanza che anche quest'anno è possibile procedere alla sterilizzazione gratuita dei cani padronali di cittadini residenti nel Comune di Grottaminarda. L'incentivo finanziato dalla Regione Campania ha lo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo e promuovere il possesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
