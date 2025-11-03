Grottaminarda rifinanzia la sterilizzazione gratuita dei cani padronali

Si informa la cittadinanza che anche quest'anno è possibile procedere alla sterilizzazione gratuita dei cani padronali di cittadini residenti nel Comune di Grottaminarda. L'incentivo finanziato dalla Regione Campania ha lo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo e promuovere il possesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it