Grosseto fan in delirio per Lucio Corsi | successo per ‘La chitarra nella roccia’

GROSSETO – Tre serate sold out e fan in delirio per Lucio Corsi – La chitarra nella roccia, il film-concerto girato all’ Abbazia di San Galgano e presentato in anteprima nazionale al cinema The Space di Grosseto. L’artista toscano, arrivato a bordo di un furgone nero blindato, è stato accolto come una star internazionale, tra applausi e cori che hanno trasformato la proiezione in un evento collettivo. Il progetto nasce dal sodalizio artistico tra Corsi e il regista Tommaso Ottomano. L’idea, spiegano, è quella di fondere musica, cinema e territorio in un’unica esperienza visiva. L’abbazia di San Galgano, dove si trova la celebre spada nella roccia, diventa così un palcoscenico naturale per un racconto che unisce sacro e immaginazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it