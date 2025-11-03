Greta Thunberg dà buca a Fazio | Ha l' influenza Ma il 28 e il 29 novembre sarà in Italia
Greta Thunberg sarebbe dovuta essere l'ospite di punta di Fabio Fazio nella puntata di domenica 2 novembre ed era stata annunciata con tutti i crismi fino a poche ore prima dell'inizio della puntata. Sarebbe stata una delle poche apparizioni sulla tv italiana dell'attivista, nata sulla scia del cambiamento climatico ma che ha cambiato in corsa il proprio interesse, diventando uno dei principali volti dell'attivismo pro Palestina. La sua crociera nel Mediterraneo con la Flotilla, per ben due volte, ha catalizzato parte dell'interesse mediatico. Quindi forse Fabio Fazio avrebbe voluto che l'attivista raccontasse, per la prima volta sulla stampa italiana, della sua esperienza in Israele, dell'arresto e della questione palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
