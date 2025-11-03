Greenwich Village la parata di Halloween tra festa e politica
La Village Halloween Parade, giunta alla sua 51ª edizione, ha nuovamente riempito le strade del quartiere di Greenwich Village, a New York, con musica, luci e travestimenti: un carnevale notturno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Tonight’s THRILLER NYC performance at the 2025 Greenwich Village Halloween Parade 6th Avenue, Manhattan, New York City @thrillernyc #thrillernyc #halloweenparade #halloweenparadenyc #greenwichvillagehalloweenparade #nyc #newyork #newyo - facebook.com Vai su Facebook
New York, il West Village si scatena: centinaia di persone ballano "Thriller" alla parata di Halloween - Centinaia di persone hanno danzato sulle note di Thriller di Michael Jackson durante la spettacolare parata di Halloween nel West Village di New York. Secondo tg.la7.it
Parata di Halloween a New York, zucche e scheletri giganti nelle strade di Greenwich Village - La parata di Halloween a New York sfila per le strade di Greenwich Village / courtesy Twitter ... Come scrive ilmattino.it
Il tradizionale New York Halloween Parade sulle note di «Thriller» - Ecco la tradizionale sfilata di Halloween del West Village a New York sulle note di «Thriller» di Michael Jackson. Secondo video.corriere.it