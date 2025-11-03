Grazie per la pazienza | Katy Perry e i suoi fan bloccati a Bologna per 45 minuti per un guasto tecnico poi il concerto è partito ma non è la prima volta

C’era molta attesa in Italia per il The Lifetimes Tour di Katy Perry, ieri 2 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Unica tappa italiana. Ma la cantante è rimasta bloccata dietro le quinte per un problema tecnico importante che ha costretto sia il pubblico che l’artista ad aspettare ben 45 minuti affinché si risolvesse il tutto. Ma cosa è accaduto? La popstar doveva entrare dal pavimento al centro del parterre ed essere sospesa in aria tra un intrico di funi, quando il meccanismo si è bloccato e sul maxischermo sono comparsi messaggi di “network error”. Attesa e stupore dei fan. A molti è venuto in mente un altro problema tecnico avvenuto proprio durante lo show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

