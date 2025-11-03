Graziani non ha alcun dubbio | C’è una netta differenza tra la Juve di Como e quella di Cremona C’è una cosa che ho notato immediatamente

Graziani, l’ex giocatore elogia la prima di Spalletti: «Due squadre diverse», il tecnico ha portato un comportamento corale che mancava. Una metamorfosi. La  Juventus  vista a Cremona, all’esordio di  Luciano Spalletti, è una squadra totalmente diversa da quella, irriconoscibile, affondata a Como solo pochi giorni prima. A sottolineare la differenza abissale è l’ex campione del mondo  Ciccio Graziani, che intervenuto a  La Nuova DS  (negli studi di  Rai Sport ), ha promosso senza riserve la “prima” del nuovo tecnico, lanciando al contempo una frecciata alla gestione precedente. Graziani: da “messi a caso” a “squadra”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

