Graziani | Alla Roma mancano i riferimenti davanti con me e Pruzzo finiva 1-4
Un vero peccato, non c’è che dire. Una prestazione vera quella della Roma a San Siro contro il Milan, soprattutto in un primo tempo dominato in quasi tutta la sua interezza, ma big match come questo o quello contro l’Inter insegnano: per diventare veramente grandi serve buttarla dentro e addormentare la partita. Ci proverà Gasperini, col tempo, a colmare questo gap, e un passo verso quella direzione sarebbe proprio trovare quei gol che continuano a latitare, dagli elementi attualmente in rosa come dal mercato ( idee El Mala e Arevalo ). Per il buon Ciccio Graziani il problema dei giallorossi sta proprio in attacco, ciò che manca per competere addirittura per l’obiettivo grosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
