Gravina città d’arte – viaggio tra nobiltà e archeologia

Gravina Città d’Arte – Viaggio tra Nobiltà e ArcheologiaDomenica 09 Ore 10.00Punto d’incontro: Piazza A. Scacchi (davanti alla Banca Unicredit)Un percorso affascinante nella bellezza artistica e storica di Gravina in Puglia, tra dimore nobiliari e panorami mozzafiato. Inizieremo con la visita. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sabato 15 Novembre e Domenica 16 Novembre 2025 Gravina in Puglia – “Acqua e Terra” Un viaggio nel cuore della “Città dell’acqua e della pietra”, dove la natura e la storia incontrano la tradizione nei secoli. Accompagnati dalla guida turistica abilitata - facebook.com Vai su Facebook

