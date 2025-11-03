Grave lutto per Laura Pausini è morto lo zio Ettore investito da un auto pirata
Grave lutto per Laura Pausini, è morto lo zio Ettore di 78 anni, ciclista appassionato, dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’impatto è stato devastante: una Opel Astra ha colpito in pieno la bicicletta dell’uomo scaraventandolo a terra. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per Ettore Pausini non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
