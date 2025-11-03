Grave lutto per Laura Pausini e la sua famiglia

Laura Pausini e i suoi cari vivono ore durissime. La famiglia ha perso lo zio Ettore Pausini, molto conosciuto tra Solarolo e Bologna. L'uomo amava pedalare nei weekend e proprio durante un giro domenicale è avvenuta la tragedia. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine e si cercano testimoni. Dalla cantante, per ora, non sono arrivate dichiarazioni. A parlare è stato un amico storico di Ettore, che ha ricordato la sua bontà e la sua forza. La comunità locale è sotto shock e chiede giustizia. Chi era Ettore Pausini. Ettore aveva 78 anni. Era fratello di Fabrizio, papà di Laura. Lavorava da oltre trent'anni come barbiere in piazza Azzarita, a Bologna.

