Grave lutto per Laura Pausini cosa è accaduto
Il nonno è stato investito mentre era in bici. Grave lutto per Laura Pausini: è infatti venuto a mancare il nonno, Ettore di 78 anni, travolto mentre andava in bici per le strade di Bologna. L’incidente, come spiega Corriere della Sera, è avvenuto il 2 novembre: a travolgerlo un pirata della strada che poi è scappato. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 in via Stradelli Guelfi, mentre Ettore Pausini si recava verso il centro città a bordo della sua mountain bike. L’impatto con l’auto, che viaggiava nella stessa direzione, è stato violentissimo: la bici è stata completamente distrutta e il 78enne è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su 361magazine.com
