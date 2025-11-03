Grave incidente sul lavoro | morto operaio di un' azienda
Grave incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 3 novembre, a Crevoladossola. Un operaio, un uomo di 56 anni, è precipitato dal cassone di un autocarro mentre stava lavorando, ed è morto. L'episodio è avvenuto in una azienda del settore lapideo del paese.Sul posto i carabinieri e i soccorsi del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
