Grandi concerti a Taste of Earth | Cristiano Godano Ruggero de I Timidi e Folkstone animano Isola della Scala
L’edizione 2025 di Taste of Earth (L’evoluzione della Fiera del Bollito) ospita tre serate di grande musica nella Showtime Arena. Dal 13 al 15 novembre, il palco accoglierà tre artisti accomunati da una forte identità e un'alta qualità artistica: Cristiano Godano, Ruggero de i Timidi e Folkstone. 🔗 Leggi su Veronasera.it
