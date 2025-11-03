Grandezze e Meraviglie a Vignola va in scena ' Fandango'

Mercoledì 5 novembre alle 21.00, nella Sala dei Contrari della medievale Rocca di Vignola Grandezze & Meraviglie presenta il concerto "Fandango!", interamente dedicato ai Quintetti per chitarra e quartetto d’archi di Luigi Boccherini. Pagine brillanti che uniscono l'eleganza classica ad. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Grandezze & Meraviglie: HISTORIA DI JEPHTE il 2 novembre a Modena - facebook.com Vai su Facebook

La musica di Haendel alla Rocca di Vignola - Sarà tutto dedicato allo splendore della musica di Händel il nuovo concerto del Festival musicale estense "Grandezze & Meraviglie", stasera alle 21 nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola. Scrive ilrestodelcarlino.it

Festival ’Grandezze & Meraviglie’. Risuona l’antico in 24 concerti - L’Italia è stata la culla della musica e dell’opera: eccelsi compositori come Monteverdi, Stradella o Scarlatti hanno scritto pagine indimenticabili. Segnala ilrestodelcarlino.it