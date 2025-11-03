Grande successo per l’ottava edizione della ’Festa delle castagne’

Successo per la ’festa delle castagne’ a Sassalbo. Andato a ruba il ’ sassalbotto ’, il tiramisu’ a base di farina dolce: a dicembre l’ottava edizione di ’ Dolce & farina ’. Grande partecipazione anche quest’anno per la ’Festa delle castagne’ a Sassalbo, il borgo d’alta montagna che da sempre vive in simbiosi con questi preziosi frutti dell’albero del pane. Molta la gente che ha raggiunto l’antica borgata utilizzando i bus navetta che dalla strada nazionale 63 del Cerreto facevano la spola in andata e ritorno dal paese. Dopo la visita didattica, al seguito dell’esperto Emanuele Bertocchi, memoria storica di Sassalbo, che ha condotto i visitatori ai metati, ’i gradi’ accesi, la gente si è affollata presso gli stand che offrivano ogni ben di Dio tipico della stagione autunnale: caldarrosto, ’baluci’, castagnacci, pattone e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande successo per l’ottava edizione della ’Festa delle castagne’

