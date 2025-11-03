Arezzo, 03 novembre 2025 – Una Festa d’Ognissanti dal sapore speciale quella vissuta a Reggello, dove la comunità si è stretta attorno alla sua manifestazione più amata: la Corsa dell’Olio – I Quattro Frantoi, che ha tagliato l’importante traguardo del cinquantennale. Cinquant’anni di sport, passione e legame con il territorio per una delle classiche d’autunno più apprezzate in Toscana, disputata come sempre sotto l’egida dell’Uisp. Oltre duecento atleti si sono misurati sul percorso completamente rinnovato di 23 chilometri, ma le presenze complessive sono state almeno il doppio, grazie ai tanti partecipanti alle prove non competitive e alla camminata ludico-motoria che, come da tradizione, coinvolge famiglie e appassionati di tutte le età. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grande successo per la “Corsa dell’Olio”