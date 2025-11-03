Grande successo per la Corsa dell’Olio
Arezzo, 03 novembre 2025 – Una Festa d’Ognissanti dal sapore speciale quella vissuta a Reggello, dove la comunità si è stretta attorno alla sua manifestazione più amata: la Corsa dell’Olio – I Quattro Frantoi, che ha tagliato l’importante traguardo del cinquantennale. Cinquant’anni di sport, passione e legame con il territorio per una delle classiche d’autunno più apprezzate in Toscana, disputata come sempre sotto l’egida dell’Uisp. Oltre duecento atleti si sono misurati sul percorso completamente rinnovato di 23 chilometri, ma le presenze complessive sono state almeno il doppio, grazie ai tanti partecipanti alle prove non competitive e alla camminata ludico-motoria che, come da tradizione, coinvolge famiglie e appassionati di tutte le età. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Concorso Lirico Internazionale “Città di Colleferro” – Seconda Edizione Grande successo per la Seconda Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Città di Colleferro”, che si è conclusa con un’altissima partecipazione di artisti provenienti da tutto il mo - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, concorrente Matteo Azzali protagonista di un fatto di cronaca/ Cos’era successo - Grande Fratello 2025, concorrente Matteo Azzali protagonista di un fatto di cronaca: cos'era successo anni fa: rapinato mette ko i ladri Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello 2025 ... Riporta ilsussidiario.net
Grande successo per l'inaugurazione di Rapalloonia 2025 - Si è conclusa con straordinario successo la giornata inaugurale di Rapalloonia 2025, che ha segnato un momento storico per la città con la riapertura del Castello sul mare dopo l'accurato restauro e l ... Come scrive ansa.it
Grande Fratello, prima gaffe della regia: cosa è successo - Un esordio promettente per Simona Ventura, che è approdata al timone del reality show conquistando il 20. Secondo dilei.it