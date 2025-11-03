Grande Fratello verso la chiusura anticipata Mediaset cancella il doppio appuntamento
Sembrava dovesse essere l’anno della rinascita. Il Grande Fratello 2025, affidato alla grinta e al carisma di Simona Ventura, era stato presentato come un ritorno alle origini: meno spettacolo, più verità; meno costruzione, più umanità. Ma, dopo un debutto sottotono, il reality show di Canale 5 sta faticando a trovare la sua strada. E il rischio chiusura anticipata diventa più concreto giorno dopo giorno. Per ora Mediaset avrebbe deciso di cancellare il doppio appuntamento, quello del giovedì, che non ha portato i risultati sperati. Grande Fratello 2025, cancellata la puntata del giovedì. La prima puntata del Grande Fratello 2025 aveva raggiunto un 20% di share e aveva fatto sperare in una nuova stagione d’oro per il programma che, ormai da venticinque anni, racconta storie di concorrenti costretti ad una convivenza forzata. 🔗 Leggi su Dilei.it
