A rendere la puntata ancora più intrigante, c'è la presenza di Claudio Amendola come ospite speciale. Non mancheranno, poi, i commenti asprissimi dei quattro opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli L'articolo Grande Fratello: Valentina non molla e cerca un confronto, Jonas e Omer ai ferri corti Anticipazioni proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

