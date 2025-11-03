Grande Fratello | Valentina non molla e cerca un confronto Jonas e Omer ai ferri corti | Anticipazioni

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A rendere la puntata ancora più intrigante, c'è la presenza di Claudio Amendola come ospite speciale. Non mancheranno, poi, i commenti asprissimi dei quattro opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli L'articolo Grande Fratello: Valentina non molla e cerca un confronto, Jonas e Omer ai ferri corti Anticipazioni proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

grande fratello valentina non molla e cerca un confronto jonas e omer ai ferri corti anticipazioni

© Ildifforme.it - Grande Fratello: Valentina non molla e cerca un confronto, Jonas e Omer ai ferri corti | Anticipazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

grande fratello valentina mollaTensioni, liti e accuse. Al “Grande Fratello 2025” di stasera va in scena la resa dei conti - Rientra in casa per la quarta volta Valentina, la compagna di Domenico, che aveva lasciato la Casa solo due giorni fa ... iodonna.it scrive

grande fratello valentina mollaValentina contro Domenico al Grande fratello 2025: “Non mi ha mai tutelata”om/ Le confessioni nella notte - Valentina, la compagna di Domenico, si confida con gli altri inquilini del Grande Fratello 2025 e si lascia andare a dure dichiarazioni. Come scrive ilsussidiario.net

grande fratello valentina mollaSimona Ventura, nuova batosta al Grande Fratello: cos’è successo dopo l’ultima mossa - Gli ascolti del Grande Fratello crollano dopo l'ultima puntata: tensioni tra Valentina e Domenico e nuovi colpi di scena. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Valentina Molla