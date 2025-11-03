Grande Fratello | sondaggi e tensioni prima della puntata Francesco Rana a rischio eliminazione
Il televoto è acceso tra Francesco, Jonas, Mattia e il duo madre-figlio Francesca e Simone. I sondaggi online parlano chiaro, mentre nella Casa esplodono nuove liti e dichiarazioni inaspettate. Questa sera, lunedì 3 novembre, su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta della settima puntata e l'attesa è altissima: secondo indiscrezioni, se gli ascolti dovessero continuare a calare, il programma potrebbe addirittura rischiare una chiusura anticipata. I nominati della settimana Al televoto di questa settimana ci sono Francesco Rana, Jonas Pepe, Mattia Scudieri e il duo madre-figlio composto da Francesca Carrara e Simone De Bianchi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
